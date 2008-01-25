На Харківщині штормове попередження

Харків. 25 січня. УНІАН. У зв’язку з погіршанням погоди в Харківській області оголошено штормове попередження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

Управління попередило всі районні служби про несприятливі погодні умови, небезпеку на дорогах - сьогодні в області сильний вітер, хуртовини, налипання снігу.

26 січня в області очікується хмарна з проясненнями погода, часом сніг та дощ, слабка ожеледь і слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/сек з поривами до 15-20 м/сек. Температура по області вночі -3°+2°, у суботу вдень 0°+5°. У Харкові температура вночі близько 0°, вдень +1°+3°.