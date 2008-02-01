Байбак Тимко спрогнозував тривалу холодну весну

Цього року в Україні очікується тривала холодна весна.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз «зробив» український народний синоптик – слобожанський байбак Тимко.

Сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - на території біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна в селищі Гайдари Зміївського району - у присутності науковців і журналістів, які його розбудили, Тимко енергійно не виліз зі своєї «оселі», не випростався на повний зріст і не свиснув тричі. За народними спостереженнями слобожанців, якщо він цього не зробив, - не чекай швидкого тепла і сонця, весна буде затяжною та холодною.

Попри це, сьогоднішній день у Гайдарах видався радісним, сонячним і наповненим щастя – Тимка «оженили». Аделаїда – таке ім’я його «нареченій»-байбачисі дали журналісти. Хоча цьому передувала досить драматична історія. Раніше у народного улюбленця вже була «наречена», але літку минулого року вона чомусь утекла від нього. Тимко шукав її до самої осені, та так, не знайшовши, і заснув на зиму.