Фельдман ініціює створення урядової комісії з перевірки влади Харкова

Народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ), ініціює створення урядової комісії з перевірки діяльності влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав депутат, відповідаючи на запитання про можливий термін створення парламентської Тимчасової спеціальної слідчої комісії з перевірки роботи Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та Харківської міської ради, питання про що знаходиться у порядку денному Верховної ради України.

«Буде створена спеціальна слідча комісія у цей вівторок, чи через 15 вівторків, – це нічого не міняє. Ми накопичуємо матеріали, служби спеціальні накопичують матеріали. Але також ми працюємо над створенням комісії Кабінету міністрів – точно такої ж комісії, яка працює сьогодні по Києву», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, урядова комісія нічим не бути відрізнятися від парламентської ТСК і буде працювати паралельно: «Вони будуть просто доповнювати одне одного, тому що комісія Кабінету міністрів може дати більш розширену, більш повну інформацію».

Необхідність створення урядової комісії він умотивував тим, що справи у Харкові продовжують розвиватися у гіршому напрямку, і затримка створення ТСК через блокування роботи парламенту затягує розв’язання, на його думку, кризової ситуації у цьому місті.

«У нас величезна кількість чиновників просто перелякана, і я пишаюсь тим, що ми частину людей вивели зі штопору страху, ступорів, і люди стали дзвонити, люди стали звертатися, стала працювати громадська приймальна як ніколи раніше. І є ще певна кількість людей, яка не може говорити, тобто вони бояться говорити. Так ось ця комісія і дасть можливість більш щільно і більш повно працювати парламентській комісії, - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що створення урядової комісії - не лише його власна ініціатива, а й всієї фракції БЮТ, а також депутатів місцевих рад: «Це буде звернення великого колективу людей».

При цьому О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що найближчим часом планує «зустрітися з Юлією Володимирівною (прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕКО – УНІАН) і довести доцільність створення цієї групи.

Депутат висловив упевненість, що урядова комісія «буде створена найближчим часом».