Сьомочкін звинувачує Мусєєва у продажі 9 об’єктів метрополітену

Харків. 27 лютого. УНІАН. За час керівництва Сергія Мусєєва Харківським метрополітеном було продано 9 об’єктів, що належали цьому Держаному підприємству.

Про це напередодні під час прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи» повідомив депутат Харківської міської ради, керівник фракції БЮТ Сергій Сьомочкін.

Посилаючись на інформацію міністерства транспорту, що була отримана на запит народних депутатів України, С.Сьомочкін повідомив, що з 2006 року, коли був призначений нинішній начальник Харківського метрополітену С.Мусєєв, було продано 9 об’єктів цього підприємства, в тому числі - санаторій «Дубовий гай».

Те, що цей санаторій не належить ДП «Харківський метрополітен», підтверджує відсутність у нього договірних відносин з АТ «Харківобленерго», хоча всі об’єкти санаторію, стверджує С.Сьомочкін, підключені до електроенергії. Те ж саме стосується і телефонного зв’язку. За інформацією С.Сьомочкіна, телефони проданого санаторію досі значаться за харківським метрополітеном. Тоді хто за це платить? - запитує депутат.

«Сьогодні в харківському метрополітені і навколо нього знаходиться група людей, які, прикриваючись різноманітними гаслами, намагаються протистояти правовій оцінці діяльності харківського метрополітену. Тому ми хочемо провести перевірку за участю Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ України, щоб з’ясувати законно чи не законно були продані ці об’єкти» - стверджує С.Сьомочкін.

Він також висловив сумнів, що Харківська міська рада зможе забезпечити надійну роботу Харківського метрополітену в разі його передачі в комунальну власність міста, адже за результатами 2007 року Харківський метрополітен отримав збитки на суму 29 мільйонів грн.

У зв’язку з цим С.Сьомочкін висловив позицію фракцію БЮТ щодо питання про передачу ДП «Харківський метрополітен» в комунальну власність міста. «До закінчення перевірок ніякої роботи щодо передачі харківського метрополітену або зміни його форми власності не можна проводити».