Президент звільнив голову Борівської РДА
11:23, 27 лютого 2008Харьків
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Мазуренко обіймав посаду з літа 2006 р.
Харків. 27 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вільнив Леоніда МАЗУРЕНКА з посади голови Борівської райдержадміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, Указ В.ЮЩЕНКА, підписаний 25 лютого, розміщений на сайті глави держави.
Посаду керівника району Л.МАЗУРЕНКО обіймав з літа 2006 року.
Раніше губернатор Арсен АВАКОВ називав Л.МАЗУРЕНКА одним з кандидатів на посаду начальнка Головного управління земельних ресурсів області.
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