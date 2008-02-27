Президент звільнив голову Борівської РДА

11:23, 27 лютого 2008
Харьків
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Мазуренко обіймав посаду з літа 2006 р.

Харків. 27 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вільнив Леоніда МАЗУРЕНКА з посади голови Борівської райдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, Указ В.ЮЩЕНКА, підписаний 25 лютого, розміщений на сайті глави держави.

Посаду керівника району Л.МАЗУРЕНКО обіймав з літа 2006 року.

Раніше губернатор Арсен АВАКОВ називав Л.МАЗУРЕНКА одним з кандидатів на посаду начальнка Головного управління земельних ресурсів області.

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