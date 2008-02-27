Гриценко може знову очолити завод ім. Малишева

Харків. 27 лютого. УНІАН. Генеральним директором Державного підприємства «Завод ім. Малишева», головного виробника бронетехніки в Україні, може бути призначений депутат Харківської облради Геннадій ГРИЦЕНКО, який у минулому впродовж багатьох років обіймав цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської облради Василь САЛИГІН, коментуючи засідання президії облради, де про це було сказано.

«Я бачив подання губернатора (Арсена АВАКОВА – УНІАН) на Прем`єр-міністра України з пропозицією призначити директором заводу ім. Малишева депутата обласної ради Геннадія ГРИЦЕНКА», - передає слова В.САЛИГІНА сайт облради.

У документі також вказується, зазначив В.САЛИГІН, що Г.ГРИЦЕНКО поєднуватиме посаду керівника заводу – «такий прецедент був» – з посадою заступника міністра промислової політики України».

В.САЛИГІН відмітив, що «це позиція губернатора, він відповідає за ситуацію в області, йому видніше. До того ж, він представляє певну політичну силу, яка входить в демократичну коаліцію у Верховній раді України».

З подальших слів В.САЛИГІНА, який очолює обласну організацію Партії регіонів, стає зрозумілим, що голова облради не підтримує кандидатуру Г.ГРИЦЕНКА, що входить до фракції БЮТ. «Ні для кого не секрет, що Геннадій ГРИЦЕНКО – член фракції БЮТ в Харківській обласній раді. Відбувається лобіювання інтересів», - сказав В.САЛИГІН.

У коментарі кореспонденту УНІАН Г.ГРИЦЕНКО підтвердив наявність документів щодо його можливого призначення на посаду генерального директора заводу ім. Малишева.

Діяльність Г.ГРИЦЕНКА на посаді заступника гендиректора та керівника заводу ім. Малишева припадає на 1990-і та 2000-і роки, коли підприємство, зокрема, виконувало контракт на поставку до Пакистану 320 танків Т-80УД ($650 млн.), а також на поставку великих партій дизельних двигунів 6-ТД2 (близько 300 одиниць) до танка Al-Khalid в рамках міжнародного проекту за участю Китаю, Пакистану та України.