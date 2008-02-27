Кабмін відклав питання ”Турбоатому”

Київ. 27 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів України відклав розгляд питання про приватизацію ВАТ "Турбоатом" (Харків).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Фонду державного майна Олександр ПОТІМКОВ сьогодні журналістам у Кабміні.

Він повідомив, що Кабмін не схвалив уточнений план розміщення 75,22% акцій ВАТ «Турбоатом», зазначивши, що ухвалено рішення відкласти розгляд цього питання і доопрацювати документ з урахуванням стратегії розвитку енергетики.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств для приватизаційного продажу в 2008 році, який включає 387 підприємств на загальну суму 1,6 млрд. грн. До переліку, зокрема, входить «Турбоатом».

У свою чергу, Мінпаливенерго заявило, що виступає за приватизацію ВАТ «Турбоатому» за умови детальної розробки приватизаційних умов конкурсу, узгоджених зі всіма зацікавленими міністерствами і відомствами.

"Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатому" входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.