Незабаром у Харкові з`явиться мечеть

Харків. 27 лютого. УНІАН. 20 тис.дол. для завершення будівництва мечеті в Харкові надійшли на рахунок Духовного управління мусульман Республіки Татарстан від міжнародних благодійних організацій.

Про це повідомила прес-служба ДУМРТ, пише сайт "Росбалт".

За даними прес-служби ДУМ, в резиденції муфтія Татарстану Гусмана Хазрата Ісхакова відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю між ДУМРТ і Релігійною общиною мусульман сунітського толку Харківської області. З боку РОМСТХО документ підписав його голова Рашид Брагін, який також є професором Харківської медичної академії післядипломної освіти. Документ підписаний в рамках взаємодопомоги в здійсненні міжнародних переговорів і контактів з проблем духовно-релігійного життя, надання взаємодопомоги в оснащенні релігійних учбових закладів і бібліотек необхідним устаткуванням.

За даними видання, перша допомога за підписаною угодою буде надана найближчим часом. Це друга угода про співпрацю між ДУМРТ і релігійною общиною України. Першу було підписано минулого року з "Релігійним управлінням незалежних мусульманських общин України "Київський муфтіят".