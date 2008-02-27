Росіянин намагався вивезти партію срібла

Харків. 27 лютого. УНІАН. Партію виробів зі срібла намагався незаконно вивезти з України громадянин Росії 1961 р.н.

Як повідомив агенції "SQ" прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро Горкольцев, 26 лютого о 22.20 під час перевірки вагону потягу №68 (Сімферополь-Москва) на ст. Харків-пасажирський прикордонники знайшли в купе росіянина (під трубами опалювання) схованку, в якій знаходились срібні ланцюжки, кулони і каблучки, інкрустовані різнокольоровими каменями. Вартість контрабанди оцінена в 7 тис.грн. Партія товару передана в Магістральну митницю. Міру відповідальності правопорушника визначать слідчі органи.