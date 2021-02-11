Нова камера буде встановлена в Києві на бульварі Дружби Народів, 36.

У Києві з 15 лютого запрацює перша дорожня камера, яка фіксуватиме не тільки перевищення швидкості, а й проїзд автомобілів по смугах для громадського транспорту.

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Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє ТСН.

"Перша камера, яка запрацює в цьому режимі і фіксуватиме правопорушення буде встановлена в Києві на бульварі Дружби Народів, 36. Ця камера буде фіксувати порушення як швидкісного режиму, так і порушення, що стосуються смуги громадського транспорту", - зазначили в поліції.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

З 1 червня минулого року запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні майже 70 іноземців отримали постанови про штрафи.

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Автор: УНІАН