Основна страва - "піцбурек".

Пандемія і локдауни зачинили вдома мільйони людей по всьому світу та залишили їх без улюблених розваг і відпочинку, які приносять задоволення. Українці не стали винятком. Останнім часом, коли кордони закриті, а розваги під забороною, чи не єдиним способом отримати таке бажане задоволення залишилась їжа.

Я знаю, сьогодні ви часто стоїте перед вибором, як смачно поїсти та що замовити: популярну піцу чи улюблені з дитинства чебуреки? Але відтепер муки вибору можна залишити у минулому, адже, як нам підказав Google, з’явилася страва, яка об'єднала в собі і те, і інше. Називається вона "піцбуреки". Ми вирішили дізнатися, що це таке та де їх можна скуштувати у Києві. І за запитом в Інтернеті та на мапі столиці знайшли єдине таке місце - це "Київські піцбуреки".

Виявляється, що це фастфуд, який відкрився зовсім нещодавно, у розпал локдауну, коли багато закладів навпаки вимушені були закритися. "Київські піцбуреки" - це новий проєкт eat&go від мережі доставки їжі - піцерії "Pizzburg". Розташований він у самому центрі столиці, навпроти Бессарабського ринку. Куди ми і вирушили, щоб вперше продегустувати "піцбуреки" та дізнатися, що це за така цікава страва та з чим її їдять.

Як з’ясувалося, "піцбурек" - це аналог італійської страви панцеротті, тобто це закрита піца як кальцоне, але готується у фритюрі, як чебуреки. Зовні "піцбуреки" також схожі на чебурек, а ось начинка у них як для піци. Тобто це, фактично, комбо - два в одному - і піца і чебурек.

Наразі в закладі вам можуть запропонувати декілька різновидів "піцбуреків" на будь-який смак та уподобання - від солодких з нутеллою; вегетаріанських "чотири сири" до "піцбуреків" з м’ясом:

"м’ясний" (з беконом, шинкою, мисливськими ковбасками, салямі, куркою та сиром моцарела);

"жульєн" (з вершковим соусом, куркою, цибулею, печерицями та моцарелою);

"гавайський" (з вершковим соусом, сиром, шинкою, курячою грудкою, ананасами та кукурудзою).

До страв також можна обрати напої - каву, чай або звичайну і солодку газовану воду. При чому будь-який напій: пепсі чи латте або капучіно буде коштувати всього 20 грн.

Ми спробували усі "піцбуреки" і можемо сміливо сказати, що вони не розчарували і виявилися дуже незвичайними, смачними та ситними. Впевнені, що такого ви ще точно не куштували, але страва варта того, щоб стати однією з улюблених. Більше того, готується усе швидко, начинки багато, а ціни демократичні. Один "піцбурек" вагою у 180 г коштує усього 25 гривень. Навіть, якщо ви замовите усі різновиди одразу, це буде, все одно, дешевше, ніж замовити одну піцу від відомих та популярних фастфудів столиці.

Отже, якщо ви любите піцу так само, як і ми, а ви її точно любите, але вам вже набридло одноманіття - "піцбуреки" - це те, що треба. Якщо ж ви не зраджуєте своїм традиційним вподобанням, то у закладі "Київські піцбуреки" подбали і про це - тут також можна замовити звичайну піцу з такими ж начинками. Також є доставка, яка працює від 9:00 до 22:00 щодня і без вихідних.

Що: "Київські піцбуреки".

Де: вул. Басейна, 1/2.

Скільки: від 25 грн.

У соцмережах - Pizzbureki.

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Автор: УНІАН