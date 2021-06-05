Вхідні ворота працюють, охорона пропускає на територію торговців та покупців.

На Київщині відновив роботу ринок "Столичний", де 3 червня сталися сутички та повідомлялося про спробу рейдерського захоплення.

За словами комерційного директора В'ячеслава Забєліна, зараз майже весь ринок знову працює у звичайному режимі, пише "Апостроф". Єдиний павільйон, який поки не працює повноцінно - А2, де в четвер і стався конфлікт.

"Сьогодні роботу ринку вже повністю відновлено. В обмеженому режимі працює лише павільйон "Овочі-фрукти", - розказав Забєлін.

Він також зазначив, що ринок збираються розширювати: відбудувати кілька павільйонів, запустити митний термінал.

Сутички на ринку "Столичний": що сталося

3 червня адміністрація "Столичного" заявила, що зранку озброєні тітушки в балаклавах хотіли влаштувати рейдерське захоплення.

"Невідомі проникли у приміщення і почали трощити сокирами, кувалдами й ломами торгові місця законних орендаторів. Незабаром на територію ринку в'їхав БТР! На виклик приїхали поліція та бійці Нацгвардії, оточивши периметр ринку. Близько сотні тітушок перебувають на території ринку, ще якась кількість залишається у приміщенні", - розповідали представники ринку.

Згодом у поліції повідомили, що після застосування петард в адмінбудівлі на території правоохоронці заблокували приміщення, там відбувалися слідчі дії, працювали вибухотехніки, спецпризначенці. У поліції стверджували, що змогли запобігти фізичній сутичці між учасниками конфлікту, водночас постраждали троє правоохоронців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2. ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що спір між суб'єктами господарювання щодо власності на цю адміністративну будівлю триває не перший день.

Читайте також"Чартер під під'їзд": у Києві вночі проспектом перевозили літак (відео)"Поліція Київської області не втручається в комерційний процес або в судовий спір, ми лише запобігаємо вчиненню хуліганських дій і нанесенню тілесних ушкоджень. На будь-які фізичні спроби захопити адмінбудівлю або нанести тілесні ушкодження поліція реагуватиме, винні будуть притягатися до відповідальності", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Учора, 4 червня, представники ринку заявили, що на території триває свавілля і мародерство рейдерів, а підтримують такі дії "Азов" та "Правий сектор".

"Вночі тітушки розкрали торгові місця орендарів! Невідомі продовжують блокувати в'їзд на територію ринку і вимагають перепідписання договорів. Чому правоохоронні органи не діють?! Рейдери вже добу роблять все, щоб закрити ринок, позбавити нас бізнесу і робочих місць орендаторів. Таким способом вони хочуть заволодіти територією і забудувати її житловими масивами", - йдеться в дописі на сторінці "Столичного" у Facebook.

Раніше у травні адміністрація ринку також повідомляла про спробу рейдерського захоплення. Тоді представники ринку заявляли, що керували захопленням депутати партії "Батьківщина", а одним із керівників нібито був депутат Київради Віталій Нестор.

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Автор: Катерина Комолова