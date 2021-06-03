Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку.

На ринку "Столичний" виник конфлікт, сторони застосували димові пакети та петарди.

Як повідомляє поліція Київської області, сьогодні на спецлінію поліції "102" надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку "Столичний", застосування димових пакетів та петард.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці.

Поліції вдалося запобігти фізичному протистоянню між сторонами інциденту. Потерпілих наразі немає.

Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення обмежений.

Нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний".

Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

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Автор: Вікторія Токарєва