Парламентська тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду використовується як інструмент для отримання вигоди і нечесних переваг бізнесменом і депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром і близькими до нього людьми. Про це пише політичний аналітик Олександр Кочетков у блозі "Пузійчук, Приходько і Павлюк: троє у ТСК, не рахуючи Столара" на «Цензор.НЕТ».

За словами Кочеткова, будівельна компанія "Фундамент", яку раніше очолював голова ТСК Андрій Пузійчук, за непрозорою процедурою може отримати багатомільярдні підряди на добудову об'єктів збанкрутілого девелопера "Аркада".

"Днями в Києві має бути підписаний Меморандум про "недобудови" збанкрутілого банку "Аркада". Мова про 39 будинків і понад 11 тисяч квартир. Сума чистого дефіциту на сьогодні становить не менше 4,5 млрд гривень, і він буде погашений багато в чому за рахунок бюджетних коштів. Зі згаданого Меморандуму, що укладається між КМДА, МВС, забудовником "столиця груп" та іншими учасниками, стирчать вуха народного депутата Андрія Пузійчука – голови тієї самої парламентської ТСК, яка і повинна боротися на ринку нерухомості з корупцією. Його сімейна будівельна компанія "Фундамент" виступає одним з підписантів Меморандуму і практично напевно отримає підряди на добудову об'єктів "Аркади" через свою дочірню структуру – "Азур груп", - пише Олександр Кочетков.Читайте такожЛюди Столара забудують відібрану у церковної громади землю - заява церкви

За інформацією блогера, робота ТСК контролюється Вадимом Столаром, який за допомогою комісії чинить тиск на учасників ринку і лобіює власні інтереси.

"ТСК, яку очолив Пузійчук з благими цілями, чомусь незабаром перетворилася на рупор колишнього "смотрящего" за Києвом Столара. І посилено кошмарить його конкурентів і забудовників, які відмовляються платити данину збитому льотчику на ім'я Вадим. Схема нехитра: якісь "ГОшки", неодноразово викриті в найманій "антикорупційній боротьбі", подають звернення до ТСК, та проводить засідання, і на цьому засіданні "активісти" і зафрахтовані депутати громлять неугодного забудовника».

Як зазначає Олександр Кочетков, Вадим Столар впливає на як мінімум трьох членів ТСК.

«Зафрахтованих депутатів у комісії виявилося як мінімум троє, включаючи голову. Вельми колоритні персонажі. Перша - власне, юрист Столара Наталія Приходько. За даними програми "Гроші", Столар купив Приходько і її двоюрідному брату Ігорю Кисельову місця в списку ОПЗЖ. Другою скрипкою в цьому оркестрі Столара виступає депутат від "Слуги народу", головний статус якого в парламенті – "племінник Павлюка". Павлюк-старший, як відомо, партнер Столара з ряду проектів, в тому числі, і політичних, на кшталт "Перемоги" Пальчевського. І нарешті, диригент оркестру Столара в ТСК - її голова Андрій Пузійчук, який пішов у депутати, залишивши рідну будівельну компанію "Фундамент" в руках сім'ї.

Пузійчук лобіює інтереси Столара в комісії, тому що розраховує знайти в ньому постачальника нових підрядів для "фундаменту". Столар не підводить. ЖК "Лалаленд" (на Берковецькій, 6), який не зміг добудувати "Фундамент", добудовують партнери Столара – брати Насиковські. Чи отримав би "Фундамент" ці підряди, якби не був Пузійчук на чолі комісії та не лобіював інтереси Столара? Чи займалися б добудовою проблемного об'єкта Насиковські, якби Пузійчук не відпрацьовував хотілки Столара? Питання риторичні", - зазначає блогер.

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Автор: УНІАН