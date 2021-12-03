Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві поліцейські затримали мешканця області, який ножицями поранив перехожого.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент стався у підземному переході біля станції метро "Майдан Незалежності".

На місце прибула слідчо-оперативна група, оперативні співробітники та швидка медична допомога. Постраждалого із колото-різаним пораненням грудей госпіталізували до лікарні.

Читайте такожВбивство байкера у Києві: суд виніс вирок колишньому чемпіону світу з боротьби сумоПоліцейські опитали свідків та з’ясували, що у підземному переході між двома чоловіками раптово виник конфлікт. Під час сварки зловмисник ножицями вдарив у груди опонента та втік.

Правоохоронці встановили, що напад скоїв 33-річний мешканець Київської області, раніше судимий за крадіжку.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі повідомили затриманому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі

Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі молодики розгромили популярний бар та побили охоронців.

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Автор: Людмила Жерновська