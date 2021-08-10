Молодий чоловік завдав опоненту шість смертельних ударів у груди.

В Одесі чоловік убив ножицями сусіда, який образив його 5-річну дочку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент трапився 9 серпня на вулиці Балківській.

Встановлено, що 35-річний зловмисник прийшов до 57-річного чоловіка додому зі своїми ножицями та завдав йому шість смертельних ударів у груди. Потерпілий від ран, несумісних з життям, помер. Тіло виявила його співмешканка, яка викликала правоохоронців, і вони за кілька годин з'ясували, хто скоїв вбивство.

"Фігурант своєї провини заперечувати не став і пояснив: сусід постійно пив і чіплявся до їх сім'ї. Останньою краплею в терпінні глави сімейства стало те, що п'яний чоловік образив його 5-річну дочку", - сказано в повідомленні.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили в ізолятор тимчасового утримання.

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Автор: Лариса Козова