У чоловіка конфіскували Range Rover.

У Києві представники державної виконавчої служби вилучили автомобіль у водія, який не оплачував штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У власника Range Rover 147 неоплачених штрафів на суму близько 130 тисяч гривень.

Останній штраф він отримав за те, що "пролетів" під камерами автофіксації порушень ПДР на швидкості 167 км/год.

З 17 листопада в столиці у водіїв, які систематично перевищували швидкість на дорогах, вилучили 7 автомобілів. Тепер ці люди зможуть повернути машини тільки після оплати всіх штрафів.

Нагадаємо, що на початку місяця в Харкові вперше вилучили машину у водія-боржника. У 32-річного водія Mercedes-Benz 90 тисяч гривень боргу за нетверезе водіння.

Конфіскація автомобіля через борги

Раніше заступник міністра юстиції з виконавчої служби Андрій Гайченко повідомляв, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, вилучатимуть транспортні засоби.

Ініціатива розпочнеться з Харкова. Наразі "цифрою реагування" обрали перевищення швидкості у 150 км на годину.

Автор: Людмила Жерновська