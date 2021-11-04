Чоловік має 90 тисяч гривень боргу за нетверезе водіння.

Державна виконавча служба України вперше вилучила автомобіль у водія-боржника.

Про це повідомляє заступник міністра юстиції з виконавчої служби Андрій Гайченко у Facebook.

Так, у 32-річного громадянина Нігерїі вилучили Mercedes-Benz.

"Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мінюсту, спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною", - написав Гайченко.

Читайте такожУ Києво-Печерській лаврі сталася пожежа (фото, відео)Раніше Андрій Гайченко повідомляв, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, вилучатимуть транспортні засоби.

Ініціатива розпочнеться з Харкова. Зараз "цифрою реагування" обрали перевищення швидкості у 150 км на годину.

Автор: Людмила Жерновська