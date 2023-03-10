Проблема полягає в пошкодженому обладнанні.

У частинах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів Києва запровадили стабілізаційні відключення електрики. Це пов'язано з пошкодженням обладнання внаслідок масованої атаки російських окупантів 9 березня. Енергооб'єкти не можуть передавати потужності деяким споживачам.

Такою інформацією поділилився прес-центр ДТЕК в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів".

В результаті "Укренерго" дало команду ввести стабілізаційні відключення. Вони реалізовані за графіками, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті ДТЕК. Представники компанії повідомлять, коли ситуація покращиться.

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Оновлено о 13:20. У ДТЕК розповіли, що відключення світла в Києві скасували: "О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються". Однак ситуація в енергосистемі залишається складною, тому можливі зміни.

Відключення електрики в Україні: остання інформація

Росія 9 березня організувала черговий терористичний обстріл України. Метою частини ударів були енергетичні об'єкти. Попадання зафіксовані в різних областях — Харківський, Дніпропетровській, Львівській та інших.

У ДТЕК повідомили, що в результаті масованої атаки рашисти пошкодили три ТЕС. Енергетики приступили до ремонту обладнання відразу після закінчення повітряної тривоги.

Як повідомили в "Укренерго" в п'ятницю, 10 березня, на всіх об'єктах, які стали цілями обстрілу, тривають ремонтні роботи. На Житомирщині та Харківщині застосовуються графіки погодинних відключень. А в Дніпропетровській і Запорізькій областях діють аварійні обмеження.

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