Дружину Ярослава Мудрого довгий час росіяни назвали своєю святою. Однак команда авторів фільму розвінчує цей міф.

У новій частині історичного детективу Акима Галімова "Таємничі манускрипти" на "1+1", що став продовженням документального циклу "Україна. Повернення своєї історії " показали сенсаційні факти про те, ким насправді була дружина Ярослава Мудрого.

Протягом століть існували таємні групи людей, які створювали для українців паралельну реальність. 400 років ними керував один центр. Архів репресивних органів ЦК Компартії України розсекретили лише минулого року. За справою одного етнографа почали відкриватися масштабні фальсифікації історії.

Автори фільму з'ясували, чому вбивали тих, хто збирав по селах народні обряди.

Також автори фільму провели масштабне розслідування того, ким насправді була дружина Ярослава Мудрого, яку росіяни назвали своєю святою, і де вона похована.

Крім того, у фільмі дається відповідь на питання про те, звідки був родом Ілля Муромець. Автори зібрали команду вчених, які вперше за 1000 років розкривають історичну аферу.

Фільм виробляється управлінням оригінальних форматів 1+1 Production.

Сценарист і співведучий – Руслан Шаріпов, режисер фільму – Тетяна Шовкун, оператор – Катерина Гуцол, сценарист – Володимир Омельченко.

Виконавчий продюсер - Станіслав Зурахов.