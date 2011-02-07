На кордоні вилучено контрабанду жіночих джинсів

Львів. 7 лютого. УНІАН. Учора на митному посту «Рава-Руська» Львівської митниці вилучено контрабанду 168 пар жіночих джинсів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Контрабанду, яку переводили українці, було виявлено в багажному відділенні та в салоні автомобіля «Mercedes-Benz».

Складено протокол про порушення митних правил. Товар загальною вартістю майже 40 тис. грн вилучено.