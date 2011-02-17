Підготовка Львова йде за графіком,- губернатор

Львів. 17 лютого. УНІАН. Підготовка Львова до Євро-2012 йде чітко за графіком, зокрема будівництво стадіону, нового терміналу у міжнародному аеропорту «Львів» та модернізація злітно-посадкової смуги летовища. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.

«Уже в жовтні 2010 року львівські об’єкти чітко увійшли в графік, який на сьогоднішній день відслідковує УЄФА. І у грудні місяці на підсумковій нараді віце-прем’єр Колесніков дав високу оцінку роботі львівської команди в підготовці до Євро-2012. На сьогодні питання темпів не стоїть», – додав губернатор.

Окрім цього, М.Цимбалюк відзначив, що на початку жовтня цього року у Львові буде відкрито стадіон. «У листопаді буде готовий термінал нашого летовища і в грудні ми очікуємо здачу в експлуатацію оновленої, реконструйованої, подовженої злітно-посадкової смуги», – відзначив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.