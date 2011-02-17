Главу УГКЦ обиратимуть 21 березня

Львів. 17 лютого. УНІАН. 21 березня під час синоду єпископів УГКЦ у Реколекційному центрі імені Патріарха Йосифа Сліпого у Львові-Брюховичах обиратимуть Верховного Архиєпископа. Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації УГКЦ.

Відповідний Декрет з цього приводу 11 лютого у Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового підписав Адміністратор Української Греко-Католицької Церкви Архиєпископ Ігор (Возьняк).

«До участі у Синоді скликаються всі єпископи Української Греко-Католицької Церкви, члени Синоду єпископів УГКЦ, особливо ті, які силою права мають важкий обов’язок брати у ньому участь», - наголошує Преосвященний владика Ігор (Возьняк).

За словами Адміністратора Церкви, Виборчий Синод УГКЦ скликаний на підставі норми канону 128, пункту 3 Кодексу канонів Східних Церков. Члени Синоду єпископів УГКЦ будуть залишатися у місці проведення Синоду до підтвердження вибору Святішим Отцем та офіційного проголошення нового Предстоятеля УГКЦ.

«Сьогодні до Синоду єпископів УГКЦ входить 50 єпископів з України та з-за кордону,- пояснює Секретар Синоду єпископів владика Богдан (Дзюрах). - Синод – це законодавчий орган Церкви, до складу якого входять виключно єпископи. Він визначає внутрішню і зовнішню політику Церкви, дбає про розбудову структур, вирішує пасторальні, екуменічні та освітні питання. Великий Синод зазвичай збирається раз на рік», - розповідає куріальний єпископ УГКЦ.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Блаженніший Любомир (Гузар) розповів про те, що цього дня Папа Бенедикт XVI прийняв його зречення від уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви.