Водійські права діятимуть безстроково – МВС

Київ. 17 лютого. УНІАН. Усі сім видів водійських посвідчень, що існують в Україні, діятимуть усередині країни безстроково, і нове посвідчення, що обмежує термін дії прав, необхідно буде одержувати тільки для виїзду за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Громадської ради при МВС заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

За його словами, відповідно до підписаної Україною міжнародної конвенції, 29 березня цього року в посвідченні водія має бути проставлена кінцева дата, інакше водій не зможе виїхати за межі країни, оскільки його посвідчення там вважатиметься недійсним.

«Враховуючи міжнародний досвід, ми пропонуємо Кабінету міністрів встановити термін дії посвідчення 10 років. Якщо наш громадянин одержав у 50-х роках посвідчення, в масштабах нашої країни він може їздити скільки завгодно. Всі посвідчення (водійські), які видані в країні людині, вони діяли і діятимуть», - сказав А.Могильов.

Міністр підкреслив, що «обов`язкової зміни посвідчень у нашій країні ми проводити не будемо однозначно. Але тим, хто хоче виїжджати за кордон, їх треба буде міняти».