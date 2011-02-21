Офіційний курс валют на 21 лютого

Дані Нацбанку

Львів. 21 лютого. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.1700 (на 18 лютого – 794.1700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1082.2155 (на 18 лютого – 1076.8945) 10 RUR – 2.7143 (на 18 лютого – 2.7156) 100 PLN – 276.4633 (на 18 лютого – 275.5968). Усі курси валют на 21 лютого 2011 року.



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