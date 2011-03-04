Президент призначив державну стипендію Миколі Петренку

Львів. 4 березня. УНІАН. Президент Віктор Янукович відповідним указом призначив державну стипендію письменникові Миколі Петренку. Указ про призначення є на офіційному сайті Глави держави.

Державна стипендія призначена відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 1996 року № 128 «Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури» (зі змінами, внесеними Указами від 25 січня 2002 року № 71, від 23 січня 2006 року № 58 та від 16 травня 2008 року № 444) видатним діячам культури і мистецтва.

Микола Петренко народився 6 листопада 1925 року у м.Лохвиця Полтавської області. Член Національної спілки письменників України. Заслужений діяч мистецтв України. Поет, прозаїк, громадський діяч. Лауреат премій ім. Павла Тичини, Юрія Яновського, Маркіяна Шашкевича, Богдана Нестора Лепкого, Віктора Близнеця "Звук павутинки". Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України. Член Львівської обласної організації Національної спілки письменників України. Живе і працює у Львові.

Микола Петренко відомий український поет, автор віршів для дітей, казок, пісенних текстів, автор п'єс та лібрето музичних вистав, які ставилися на львівських сценах. Його літературний доробок – поезія і проза, гумор, пісенні збірки, що налічують до двохсот пісень, які ставали переможцями пісенних конкурсів, кращими піснями року, отримали всеукраїнське визнання.