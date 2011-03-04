На кордоні вилучено 11 нових ковшів до екскаваторів

Львів. 4 березня. УНІАН. Працівники Львівської митниці спільно з обласним управлінням СБУ на українсько-польському кордоні вилучили 11 нових ковшів до екскаваторів.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, українець, який прямував з Республіки Польщі через митний пост «Краковець» вантажівкою, подав для здійснення митного контролю товаросупровідні документи, відповідно до яких він ввіз на митну територію України 11 «частин екскаваторів - ковшів вживаних» загальною вартістю 15 950 доларів США. Відправником та продавцем вантажу було вказано громадянина Польщі, а отримувачем та покупцем – громадянина Львівщини.





Під час митного огляду вантажного відділення причепа з метою ідентифікації переміщуваного вантажу із зазначеним в поданих до митного контролю документах вантажем «частини екскаваторів-ковші вживані» та подальшої перевірки було проведено товарознавчу експертизу.

Згідно з висновком експерта, ковші екскаваторні «VOLVO», які містились у причепі, були без видимих слідів експлуатації, нові. Загальна ринкова вартість їх без врахування обов’язкових митних платежів та ПДВ, за попередньою оцінкою – понад 370 тисяч грн.

За цим фактом, за ознаками статті 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Товар вартістю понад 370 тисяч грн. та автопричіп вартістю майже 60 тис. грн. вилучено.