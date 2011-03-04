Цимбалюк розпочинає «Особистий прийом»

Львів. 4 березня. УНІАН. Ініціативу Президента України Віктора Януковича щодо спілкування з громадянами в прямому ефірі загальнонаціональних каналів першим з регіонів підтримала Львівщина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, губернатор відсьогодні щомісяця в прямому ефірі телеканалу «ZIK» вестиме програму «Особистий прийом».

Також в студію будуть запрошуватися керівники РДА, аби приймати рішення без втрати часу. Відтак кожен з жителів області має можливість поставити своє запитання до керівництва регіону, поскаржитися на особисту проблему, висловити ініціативу з будь-якого питання.

На адресу програми на сайті телеканалу «ZIK» вже надійшло понад 80 питань від тих, хто віддає перевагу письмовому спілкуванню. А учасниками дебютної програми 4 березня о 21.30 будуть голови районів, з яких надійшло найбільше запитань: Старосамбірського, Перемишлянського, Камянко-Бузького.

Як відзначив Михайло Цимбалюк перед своїм телевізійним дебютом, він сподівається, що його колеги з решти регіонів також підтримають таку ініціативу, «аби повніше використовувати ЗМІ в якості посередника між владою та громадянами і вивести на принципово новий рівень виборчу тезу Президента України «Почую кожного».