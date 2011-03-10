На Львівщині юрисконсульт сільради «роздавала» землю за долари і євро

Львівська область. 10 березня. УНІАН. Львівські правоохоронці викрили працівницю Східницької сільської ради, яка у 2009 – 2010 роках займалася шахрайством.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що юрисконсульт Східницької сільської ради шляхом обману заволоділа грошовими коштами трьох мешканців міста Борислава в сумі 45 895 доларів США та 11 435 євро, обіцяючи вирішити питання отримання земельних ділянок у смт Східниці.

Проводиться розслідування.

За даний злочин передбачається відповідальність за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство. Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років).