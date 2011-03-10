Калєтнік вважає, що львівські депутати пов`язані з контрабандою
Ті, які ініціюють його відставку
Київ. 10 березня. УНІАН. Голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік розцінює ініціативу щодо його звільнення як опір нормалізації роботи Львівської митниці.
Про це йдеться в заяві І.Калєтніка, текст якої передано УНІАН.
Він зазначив, що одна з найбільших «чорних контрабандних дір», яка для багатьох місцевих політиків та бізнес-еліти слугувала основним джерелом незаконних доходів, була перекрита на Львівській митниці. Як наслідок, у 2010 році львівські митники перерахували до держбюджету майже 3,4 млрд. грн. платежів (це більш ніж третина бюджетних видатків на охорону здоров’я), що на 772,7 млн. грн., або на 30%, більше, ніж у 2009 році. А у січні-лютому 2011 року Львівською митницею перераховано вже 494 млн. грн., що на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За словами голови Держмитниці, якщо проаналізувати торговельні відносини між Польщею та Україною у 2009 році, то вартість польського експорту перевищила вартість українського імпорту на 12%, тобто майже на 400 млн. дол. «А це означає, що саме таким був на той час обсяг контрабанди, яка проходила через українсько-польський кордон. Таким чином десятки мільйонів гривень, які мали потрапити до державної скарбниці і які могли би бути спрямовані на вирішення багатьох соціальних проблем, в тому числі і на Львівщині, потрапили у кишені контрабандистів і місцевих чиновників, які за ними стояли», - наголосив І.Калєтнік.
Він зауважив, що зусилля з наведення ладу на Львівській митниці не могли не спричинити опір з боку тих, хто прийшов у місцеву владу, щоб мати можливість прикривати тіньові схеми свого бізнесу, зокрема, пов’язані з контрабандою. За його словами, серед 124 працівників Львівської митниці, звільнених у 2010 році за вчинення правопорушень, що сприяли контрабандному ввезенню товарів, є чимало близьких родичів депутатів Львівської обласної ради та інших відомих осіб Львівської області. Саме тому, наголосив І.Калєтнік, рішення Львівської обласної ради про звернення до Президента України з вимогою зміни керівництва Державної митної служби є підтвердженням того, що заходи, вжиті Держмитницею для наведення порядку на Львівській митниці, мали успіх, бо вони відповідають національним інтересам України.
9 березня на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили звернення із вимогою відставки голови Державної митної служби Ігоря Калєтніка. Звернення, адресоване Президентові України Віктору Януковичу, прем`єр-міністрові Миколі Азарову, секретареві Ради національної безпеки і оборони Раїсі Богатирьовій.