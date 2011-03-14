Викрито злочинну групу мінімізаторів податків

Львів. 14 березня. УНІАН. У Львівській області викрито злочинну групу, яка займалася мінімізацією податкових зобов’язань.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ДПА у Львівській області, завершено досудове слідство у кримінальній справі стосовно організаторів та учасників злочинної групи, які займались наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань реально діючим СПД, що призвело до ненадходження коштів до бюджету на понад 5 млн. грн.

Як встановлено досудовим слідством підсудний у період 2009 - 2010 р. з метою здійснення фіктивного підприємництва, для надання реально діючим суб’єктам господарської діяльності ,,послуг’’ з мінімізації податкових зобов’язань – безпідставному формуванню податкового кредиту, валових витрат шляхом оформлення підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, без фактичного проведення цих фінансово-господарських операцій організував злочинну групу до складу якої входило п’ятеро осіб.

Як повідомив начальник слідчого відділу податкової міліції ДПА у Львівській області Михайло Шукост, заволодівши печатками і статутними документами низки суб’єктів підприємницької діяльності, використовуючи їхні реквізити та банківські рахунки, підсудний документально оформлював неіснуючі операції купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, після чого ці документи передавались замовникам цих послуг – реально діючим підприємствам для їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Так, директором ПП «Ю» використала отримані від підсудного документи про нібито проведені будівельні роботи для відображення в обліках підприємства, чим безпідставно сформувала податковий кредит підприємства, при цьому фактично роботи проводились працівниками ПП «Ю», що призвело до ненадходження до бюджету коштів на 5,4 млн. грн.

Кримінальна справа направлена до суду. За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачено покарання – позбавлення волі до 10 років, за фіктивне підприємництво – позбавлення волі до 5 років.