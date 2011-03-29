Мешканці Львівщини стали менше ходити в театри

Львів. 29 березня. УНІАН. Минулого року у театрах Львівської області показали 2 466 вистав, які відвідали 412,5 тис. глядачів, на 10,9 тис. глядачів менше, ніж у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Загалом в 2010 році на Львівщині діяло 11 професійних театрів на 3,5 тис. глядацьких місць, серед яких театр опери та балету, 4 драматичних, 2 музично-драматичних, 2 лялькових, дитячий театр та театр музичної комедії і мініатюр.

Три чверті спектаклів було проведено на стаціонарі, де побували 334,4 тис. глядачів, або в середньому 186 осіб у розрахунку на один спектакль проти 185 у 2009 році.

Із загальної кількості спектаклів 27% склали гастрольні та виїздні в межах України, які відвідали 78,1 тис. глядачів.

Упродовж 2010 року колективи театрів області здійснили 37 нових постановок.