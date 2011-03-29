Українці стали менше палити

Львів. 29 березня. УНІАН. За останні 2 роки в Україні на 13% менше людей стали палити.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінздоров’я, в Україні вже другий рік діє Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року.

З 2000 року проводяться вибіркові опитування домогосподарств щодо самооцінки стану здоров'я та рівня захворюваності населення. Так, за даними опитування, у 2010 році, порівняно з 2009 роком, майже на 5% зменшилась частка осіб, що палять, у віці 12 років і старшому (з 23,5% у 2009р. до 22,4% у 2010р.).

Державною програмою передбачалося у 2010 році зменшити показник поширеності паління до 23%, проте вдалося досягти навіть кращого результату. Як приклад у 2008 році цей показник дорівнював 25,6%.

Розрахунки, зроблені за даними Держкомстату, показують, що за минулий 2010 рік серед чоловіків старше 18 років частина курців зменшилася з 49% до 46,5%, а серед жінок - з 6,2 до 5,8%. Натомість серед підлітків 14-17 років вона трохи зросла: з 3,6 до 4,3%.

Найвищі показники поширеності паління фіксуються у Придніпровському (27,1%) і Донецькому (28,1%) регіонах. В інших регіонах поширеність куріння продовжує зменшуватися, а в Поліському, Подільському і Карпатському регіонах складає менше 20%.

У період з 2008 року по 2010 рік поширеність куріння серед осіб старше 18 років загалом зменшилася з 27,5 до 24%, тобто майже на 13%. Цьому, в основному, сприяло значне підвищення акцизів і цін на тютюнові вироби.