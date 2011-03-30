На Львівщині запроваджено 32 справи про порушення митних правил

Львів. 30 березня. УНІАН. З початку року працівники відділу митної варти Львівської митниці запровадили 32 справи про порушення митних правил (ПМП), в яких загальна вартість предметів ПМП становить понад 6 млн грн.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, за матеріалами однієї із справ митниця порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України.

Нещодавно працівники підрозділу митної варти Львівської митниці у взаємодії з УДАІ ГУ МВС України у Львівській області під час спільних заходів викрили незаконне використання транспортного засобу на іноземній реєстрації на митній території України. Зокрема автомобіль «Porsche Cayenne» під керуванням громадянки України. Встановлено, що вказаний автомобіль ввіз громадянин Болгарії через один із пунктів пропуску на державному кордоні та не вивіз його у визначений термін. А громадянка України розпоряджалась ним без дозволу митниці, чим порушила вимоги статті 336 Митного кодексу України. Транспортний засіб вартістю понад 308 тис. грн. вилучено.

Митна варта – спеціальний підрозділ митного органу, призначений для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.