Влада Львівщини вшанувала пам'ять Папи Римського Івана Павла ІІ

Львів. 2 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області вшанували пам'ять Папи Римського Івана Павла ІІ.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий, працівники облдержадміністрації, журналісти поклали квіти до пам’ятника Папі Римському Івану Павлу ІІ біля Храму Різдва Пресвятої Богородиці, щоб вшанувати річницю його смерті.

Папа Римський Іван Павло ІІ (Кароль Войтила) народився 18 травня 192 у Вадовіце, Польща, помер 2 квітня 2005 у Ватикані. 264-й Папа Римський, перший в історії Папа-слов'янин.

У червні 2001 року Іван Павло II відвідав з офіційним візитом Україну та відправив меси у Києві та Львові.