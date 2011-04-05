На Львівщині на високому рівні відзначать 25-ту річницю Чорнобильської катастрофи

Львів. 5 квітня. УНІАН. Львівська ОДА розробила план заходів до відзначення 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи та вшанування героїв та жертв Чорнобиля.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Михайло Цимбалюк дав доручення провести заплановані заходи в області та безпосередньо в м. Львові на високому рівні та вшанувати пам'ять тих, хто постраждав внаслідок страшної аварії на Чорнобильській АЕС.

Напередодні відзначення Чорнобильської трагедії в усіх навчально-освітніх закладах області пройдуть уроки пам’яті. У школах заплановано виставки дитячих малюнків та листівок на чорнобильську тематику, а в бібліотеках книжкові виставки та вечори пам’яті.

На обласному радіо та телебаченні передбачено тематичні програми, круглі столи, зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, організовано перегляд низки відеофільмів, присвячених чорнобильській тематиці, та інформаційні повідомлення у випусках новин.

26 квітня в день відзначення 25-х роковин Чорнобильської катастрофи, відбудеться покладання квітів від обласної та міської влади до пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля», панахида за потерпілими на Чорнобильській АЕС. У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької пройде вечір-реквієм за участі представників влади, представників чорнобильських організації, громадськості та ін. Під час урочистої частини також буде відзначено чорнобильців Грамотами голови облдержадміністрації.