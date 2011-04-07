Львів’яни цікавляться, коли маршрутки їздитимуть за графіком. Фото

Львів. 7 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулася акція прямої дії «Водії львівських маршруток – володарі часу!», в якій йшлося про недотримання водіями маршрутних громадського транспорту м. Львова графіку руху та відсутності нічних рейсів.

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

Акція проходила у формі театралізованого дійства, з допомогою якого учасники показали, що не пасажири розпоряжаються своїм власним часом, а водії.

Мета акції – привернути увагу громадськості до проблем відсутності нічних рейсів і недотримання графіку руху водіями громадського автотранспорту.

Учасники закликали присутніх підтримати їх і навіть в інтерактивній формі взяти участь. Активісти ставили такі вимоги: встановити на зупинках громадського транспорту м. Львова стенди, на яких буде розміщено точний графік руху маршруток, а також запровадити нічні рейси.

Учасники акції закликали громадян м.Львова долучатись до ініціативи, адже послугами маршруток користується значна кількість населення.

Ініціаторами заходу виступили учасники Академії практичної адвокації. Акцію підтримали Громадянський рух «Відсіч», ГО «Наше право» та ВМГО «Демократичний альянс».