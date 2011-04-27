На Львівщині на свята сталося 9 ДТП

Львів. 27 квітня. УНІАН. У Львівській області в період Великодніх свят, 24 та 25 квітня, зафіксовано 9 дорожньо-транспортних пригод, під час яких двоє осіб загинуло, а 9 – були травмовані. Про УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівської області.

Торік в свята у Львові та області сталося 6 ДТП, під час яких 1 людина загинула, а 7 – були травмовані.

Окрім цього, 24 квітня цього року було скоєно дві «розшукові» ДТП (у Буському та Старосамбірському районах), під час яких двоє людей були травмовані.

Загалом від початку року на дорогах Львова та області було скоєно 62 таких аварії, при яких 5 осіб загинуло та 59 – отримали травми. Не розкритими залишаються 5 «розшукових» ДТП.