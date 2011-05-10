Посадовці незаконно отримали в банку понад 1,3 млн євро кредиту

Львів. 10 травня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу проти двох керівників приватних підприємств, бухгалтера та двох приватних нотаріусів, які незаконно отримали в банку кредит на суму понад 45,6 млн. грн. та понад 1,27 млн. євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Справа порушена за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222, ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що вони, у період з травня 2005 по вересень 2007 років, надавали банківським установам м. Львова неправдиві відомості про відсутність кредитних зобов’язань, відсутність обтяжень на майно підконтрольних юридичних осіб, яке передавалося в іпотеку банкам, внаслідок чого незаконно одержали кредити в установах банків м. Львова на суму понад 45,6 млн. грн. та понад 1,27 млн. євро.

На даний час зазначені особи арештовані. Слідство у кримінальній справі триває.