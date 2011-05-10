Посадовці незаконно отримали в банку понад 1,3 млн євро кредиту
Та 45,6 млн. грн.
Львів. 10 травня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу проти двох керівників приватних підприємств, бухгалтера та двох приватних нотаріусів, які незаконно отримали в банку кредит на суму понад 45,6 млн. грн. та понад 1,27 млн. євро.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
Справа порушена за ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222, ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що вони, у період з травня 2005 по вересень 2007 років, надавали банківським установам м. Львова неправдиві відомості про відсутність кредитних зобов’язань, відсутність обтяжень на майно підконтрольних юридичних осіб, яке передавалося в іпотеку банкам, внаслідок чого незаконно одержали кредити в установах банків м. Львова на суму понад 45,6 млн. грн. та понад 1,27 млн. євро.
На даний час зазначені особи арештовані. Слідство у кримінальній справі триває.