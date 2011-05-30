Водій на «Ауді» збив 7-річну дитину
18:10, 30 травня 2011Львів
0 0
Хлопчик у лікарні
Львів. 30 травня. УНІАН. Учора, 29 травня, на сільській автодорозі в селі Потеличі Жовківського району 28-річний водій автомобіля «Ауді-100» скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 7-річного хлопчика.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Дитину із тілесними ушкодженнями було доставлено у лікарню.
За даним фактом ДТП триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter