Водій на «Ауді» збив 7-річну дитину

Хлопчик у лікарні

Львів. 30 травня. УНІАН. Учора, 29 травня, на сільській автодорозі в селі Потеличі Жовківського району 28-річний водій автомобіля «Ауді-100» скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 7-річного хлопчика. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області. Дитину із тілесними ушкодженнями було доставлено у лікарню. За даним фактом ДТП триває слідство.

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