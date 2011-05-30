Водій на «Ауді» збив 7-річну дитину

18:10, 30 травня 2011
Львів
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Хлопчик у лікарні

Львів. 30 травня. УНІАН. Учора, 29 травня, на сільській автодорозі в селі Потеличі Жовківського району 28-річний водій автомобіля «Ауді-100» скоїв наїзд на малолітнього пішохода, 7-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Дитину із тілесними ушкодженнями було доставлено у лікарню.

За даним фактом ДТП триває слідство.

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