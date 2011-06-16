Жителів Львівщини убезпечать від підтоплень

Львів. 16 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув та ознайомився з ходом виконання робіт на об’єктах захисту сіл Рихтичі та Почаєвичі Дрогобицького району від підтоплення паводковими водами річок Бар та Тисмениця, які проводяться в межах Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту у басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Роботи у с.Рихтичі виконані на 90% і здача об’єкту в експлуатацію планується за місяць. Наразі виконуються руслорегулюючі роботи, виконавцем яких є ТзОВ «ТКС Гідроресурс». Вартість виконання робіт становить близько 20 млн грн.

Голова ЛОДА відзначив, що роботи проводяться на високому рівні, з дотриманням усіх технологій та з урахуванням позиції науковців: «Це європейські методи укріплення берегових ліній. Ми контролюємо темпи і якість виконання робіт».

Також заплановано відремонтувати міст та відновити інфраструктуру села. Михайло Цимбалюк наголосив, що влада області цінує те, що підрядник зареєстрований на Львівщині й усі податки ідуть у обласний бюджет, а мешканці області забезпечені роботою.

Роботи ж у с.Почаєвичі повністю завершені і через два тижні об’єкт буде зданий в експлуатацію. Крім того, голові ЛОДА продемонстрували схему розташування протипаводкових ємностей усієї області.