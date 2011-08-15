Українські жіночі організації проведуть у Львові форум

Львів. 15 серпня. УНІАН. У Львові відбудеться Міжнародний форум українських жіночих організацій.

Як повідомили у прес-службі НУ «Львівська політехніка», у роботі форуму очікується участь делегатів від 19 українських жіночих організацій із 18 країн світу та з України. У рамках Форуму буде проходити Міжнародна науково-практична конференція «Український жіночий рух у сучасному світовому та українському вимірі». На обговорення будуть винесені питання представництва українських жіночих організацій у міжнародних структурах, консолідації українських жіночих організацій в Україні та світі, український жіночий рух як фактор гендерної рівності та інші.

Координатором підготовки є Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).

Директор МІОК Ірина Ключковська підкреслює: «Українська жінка у світі – це феномен. Вона не лише зуміла впродовж кількох поколінь серед чужинців зберегти свою національну тотожність, але й організуватися, стати спочатку борцем за незалежність України, а сьогодні – її виразником, лобістом, увійти у міжнародні структури, взявши на себе представницькі функції. Опікуючись закордонним українством, розглядаємо Форум як чинник консолідації жіночих організацій. Саме тому ми прийняли пропозицію від СФУЖО, бо переконані, що лише на спільній платформі, спільними зусиллями можна діяти ефективно».

У роботі форуму візьмуть участь: Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної державної адміністрації, Олег Панькевич, голова Львівської обласної ради, Андрій Садовий, голова Львівської міської ради, Юрій Бобало, ректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, Марія Шкамбара, голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, Лілія Григорович, голова Союзу українок України, народний депутат України, Атена Пашко, почесна голова Союзу українок України, голова фонду ім. В. Чорновола.

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) заснована 1948 року на Світовому конгресі українського жіноцтва у Філадельфії, Америка. Сьогодні вона репрезентує жіночі організації у 18 країнах світу. Велике значення для України має робота СФУЖО в ООН та світових неурядових організаціях (NGO). Присутність СФУЖО на нарадах Організації об’єднаних націй дає можливість стежити за проблемами, що стосуються питань української жінки в Україні та за кордоном, серед них – торгівля людьми, охорона здоров’я жінок і дітей, гендерна політика. СФУЖО має своїх представників у Департаменті публічної інформації (DРІ), в економічній і соціальній радах (ECOSOC) та UNICEF.