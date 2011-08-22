СБУ затримала іноземця, який займався нелегальною міграцією

Львів. 22 серпня. УНІАН. Під час спроби нелегального переправлення 2-х іноземних громадян з території України до Республіки Польща через державний кордон в Старосамбірському районі Львівщини, співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали підозрюваного в організації каналу нелегальної міграції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що 26-річний громадян Туреччини мешканець м. Донецьк, організував перевезення своїх земляків автотранспортом до ділянки державного кордону з метою переправки їх поза пунктами пропуску.

У серпні слідчими УСБУ у Львівській області стосовно організатора каналу нелегальної міграції порушена кримінальна справа за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією засобів вчинення злочину.

Слідство у справі триває.