Офіційний курс валют на 31 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 31 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.0700 (на 30 серпня – 797.0700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1147.9402 (на 30 серпня – 1154.7153) 10 RUB – 2.7621 (на 30 серпня – 2.7762) 100 PLN –276.0865 (на 30 серпня – 277.8296 ).

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