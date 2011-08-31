Викрадене 4 роки тому авто виявлено в центрі Львова
10:40, 31 серпня 2011Львів
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Водій в міліції
Львів. 31 серпня. УНІАН. У Львові на проспекті Свободи під час нагляду за дорожнім рухом інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста Львова за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль марки «Деу».
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, отримавши від водія документи на автомобіль та перевіривши їх, інспектори ДАІ з’ясували, що цей автомобіль «Деу» рахується в угоні ще від 23 лютого 2007 року.
Для з’ясування обставин водія автомобіля було доставлено у Залізничний райвідділ міліції Львова.
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