Викрадене 4 роки тому авто виявлено в центрі Львова

Львів. 31 серпня. УНІАН. У Львові на проспекті Свободи під час нагляду за дорожнім рухом інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста Львова за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль марки «Деу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, отримавши від водія документи на автомобіль та перевіривши їх, інспектори ДАІ з’ясували, що цей автомобіль «Деу» рахується в угоні ще від 23 лютого 2007 року.

Для з’ясування обставин водія автомобіля було доставлено у Залізничний райвідділ міліції Львова.