Губернатор Львівщини зустрівся з головою Сокальської РДА

Львів. 31 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із головою Сокальської райдержадміністрації Миколою Мисаком.

В рамках зустрічі, голови, зокрема, обговорили питання ходу жнив, перспективу використання незадіяних земель, готовність шкіл району до нового навчального року, ремонт доріг у районі та питання іноземних інвестицій у район. Мова йшла про підприємства з іноземними інвестиціями «Датський текстиль» та «Клінгспор».

Також голова Сокальської РДА детально поінформував Михайла Цимбалюка про об’єкти, які мають перспективу здачі наступного року. Це, зокрема, будівництво школи в с. Пристань, за яким голова Львівської облдержадміністрації дав доручення взяти дане будівництво під особливий контроль.Також наступного року заплановано здати в експлуатацію дошкільну установу в с. Сілець.

Микола Мисак доповів, що цьогоріч у Сокальському районі вже здано в експлуатацію 2 навчально-виховні комплекси в селах Глухів та Лещатів.

