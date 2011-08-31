1 вересня батькам першокласників пропонують дати вихідний

Львів. 31 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк рекомендує головам районних державних адміністрації та міських рад, керівникам установ та роботодавцям 1 вересня у День знань надати вихідний день батькам дітей, які йдуть у перший клас. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

1 вересня 2011 року у загальноосвітніх навчальних закладах області відбудеться свято першого дзвоника – День Знань, яким розпочинається новий 2011-2012 навчальний рік відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» рекомендовано визначити День Знань, 1 вересня 2011 року, вихідним днем для батьків учнів-першокласників.