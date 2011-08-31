Постраждалим від стихії не хочуть виплачувати компенсації
Цимбалюка вимагає списків
Львів. 31 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк доручив оприлюднити список страхових компаній, які не виконують зобов’язань по виплаті компенсацій мешканцям постраждалих від стихії сіл Сколівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Михайло Цимбалюк під час робочої поїздки у Сколівський район проінспектував 3 села, які постраждали внаслідок стихії.
В одному із постраждалих сіл Крушельниця до Михайла Цимбалюка звернулися місцеві мешканці із проханням вплинути на страхові компанії, які не виконують своїх зобов’язань і не виплачують їм компенсації.
Голова Львівської ОДА дав доручення негайно оприлюднити список всіх цих компаній а також запевнив, що звернеться до керівників страхових компаній з вимогою виплатити компенсації постраждалим згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, внаслідок випадіння граду до 60 мм 24 серпня зазнали пошкоджень покрівлі дахів будівель 544-ох приватних домогосподарств та 6-ти об’єктів бюджетної і комунальної сфери на територіях сіл Крушельниця, Підгородці та Урич Сколівського району.