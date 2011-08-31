У Львові за ніч затримано двох п’яних водіїв

Львів. 31 серпня. УНІАН. У Львові інспектори ДАІ за ніч затримали двох водіїв, які перебували за кермом автомобілів в стані алкогольного сп’яніння. Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ у Львівській області.

Зокрема, працівники ДАІ патрулюючи на вул. Стрийській, побачили автомобіль «ВАЗ-2105» із технічними пошкодженнями. Згодом з’ясувалося, що 20-річна жінка, керуючи вищезазначеним автомобілем у стані алкогольного сп’яніння здійснила ДТП – наїхала на перешкоду (бардюрний камінь). Жінка не мала при собі посвідчення водія для з’ясування особи.

Під час оформлення матеріалів цієї ДТП у поле зору правоохоронців потрапив автомобіль БМВ, який здійснював не зрозумілі маневри. Як з’ясувалось, за кермом даного автомобіля перебував водій у стані алкогольного сп’яніння та пасажир, які поводилися неадекватно, обох доставлено у Франківський райвідділ міліції.

«Працівники ДАІ Львова звертаються до водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомлені.

Ведеться слідство.