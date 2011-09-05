У Стрию пройде фінальний етап Кубка Європи з автомодельного спорту

Львів. 5 вересня. УНІАН. 9-11 вересня у місті Стрию на стадіоні «Сокіл» відбудеться фінальний етап Кубка Європи з автомодельного спорту (кордові моделі, особистий залік). Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

У змаганнях візьмуть участь понад 80 спортсменів з Білорусі, Естонії, Литви, Німеччини, Республіки Польща, Російської Федерації, Угорщини, Швейцарії та України.

Україну представлятимуть спортсмени - автомоделісти з Києва, Вінницької, Тернопільської, Черкаської, Луганської та Львівської областей.

У складі збірної Львівщини – 10 спортсменів зі Львова, Стрия та Дрогобича (Сергій Ковальчук, Валерій Атовка, Світозар Фур, Тарас Прядка, Олександр Сорока, Юрій Зосімов, Юрій Лисак, Ігор Сафіяник, Ігор Жидік, Олег Миджин).

На справжньому святі автомодельного спорту очікується присутність президента європейської федерації автомодельного спорту Бауеля-Отто Штрьобеля (Швейцарія) та президента федерації автомодельного спорту України Володимира Шкорупи.

У ці ж терміни на стрийському стадіоні «Сокіл» відбудеться й перший етап Кубка України з автомодельного спорту (кордові моделі), результати якого визначатимуть учасників Кубка Європи.

Урочисте відкриття змагань відбудеться 10 вересня. Початок о 9:30.